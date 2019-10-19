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Вучич предложил назвать улицу в Белграде в честь Героя СССР Николая Кравцова

Николай Кравцов погиб при освобождении сербской столицы в возрасте 24 лет

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич предложил назвать улицу в Белграде в честь Героя СССР Николая Кравцова, погибшего при освобождении сербской столицы. Об этом он заявил в субботу, выступая на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов.

"Сегодня я направил в совет Белграда запрос о переименовании одной из улиц города в честь Героя Советского Союза Николая Никитовича Кравцова, погибшего в 24 года при освобождении нашей столицы", - заявил Вучич.

Николай Кравцов получил тяжелое ранение в боях за Белград, подняв солдат в атаку во время освобождения центрального почтамта. Он получил тяжелое ранение и скончался в госпитале 18 октября 1944 года за два дня до освобождения сербской столицы.

Теги
СербияВучич, Александар
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