Путин: борьба с бедностью и болезнями полностью соответствует национальным интересам РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия борется с бедностью, опасными болезнями и другими рисками в третьих странах, потому как это полностью отвечает ее национальным интересам. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему Россия вкладывает средства в помощь такого рода, хотя социальные проблемы на ее собственной территории еще до конца не решены.

"Хочу подчеркнуть: участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам", - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что гуманитарную помощь Африке оказывают многие государства мира. При этом ни в одном из них – будь то США, Франция, Китай или другие страны – проблемы в социальной сфере, то есть в здравоохранении, образовании, культуре, решены далеко не все. "Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счет сокращения объемов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту", - отметил президент.

Путин рассказал, что Россия, как и многие другие государства, оказала помощь африканским странам, пострадавшим от тропического циклона "Идай" в апреле 2019 года. По его данным, в Зимбабве, Малави и Мозамбик были направлены российские гуманитарные грузы – многоместные палатки, одеяла и продукты питания весом 30 т для каждой страны.

"Продолжаем активно участвовать в комплексном содействии Африке, - добавил Путин. - Так, с октября 2017 года в Мозамбике с участием российской стороны реализуется проект Всемирной продовольственной программы ООН по созданию системы школьного питания на сумму $40 млн, а на Мадагаскаре реализуется проект по внедрению современных технологий и оборудования дезинфекции на сумму до $15 млн".