В России появится первый молодежный бизнес-инкубатор БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 октября. /ТАСС/. Первый бизнес-инкубатор БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для молодых предпринимателей стран "пятерки" начнет работу в следующем году в России. Об этом ТАСС сообщил в субботу руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

"Это очень интересная практика, которую мы предложили развить и расширить на все пространство БРИКС. [Российские предложения] нашли поддержку у наших коллег. В следующем году в Уфе первый такой бизнес-инкубатор заработает", - сказал Бугаев, прибывший в Бразилиа для участия в 5-м молодежном форуме "пятерки".

Как уточнил глава Росмолодежи, задачей уфимского бизнес-инкубатора станет оказание помощи молодым бизнесменам, которым необходимо "акклиматизироваться к российским реалиям и законодательству". По его словам, данный механизм запустят на основе совместных российско-китайских наработок.

Главной темой трехдневного форума, начавшего работу в пятницу, является развитие молодежного предпринимательства с учетом возможностей новых технологий и реализация потенциала молодежи стран БРИКС в целях развития. В частности, стороны обсудили вопросы инклюзии в образовании, профессиональные перспективы, важность "гибких компетенций" (soft skills), практику социальных лифтов. Помимо этого, по словам главы Росмолодежи, представители стран объединения договорились расширять молодежное направление сотрудничества на региональном уровне.

Бугаев также сообщил, что следующий молодежный форум "пятерки" пройдет в Ульяновске в рамках российского председательства в БРИКС в 2020 году. Он напомнил, что именно Россия стала инициатором такого формата, проведя в 2015 году молодежный форум БРИКС в Казани.