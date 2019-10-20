В Хабаровском крае остаются подтопленными 20 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Подтопления в Хабаровском крае сохраняются в 20 населенных пунктах. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 20 населенных пунктов. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 12 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке", - говорится в распространенном релизе.

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составил 322 см, снизившись на 31 см за сутки, у Хабаровска - 124 см, упав на 14 см за сутки, у Николаевска-на-Амуре - 198 см, не изменившись с 19 октября.

За прошедшие сутки от паводковой воды полностью освободилось дорожное полотно на двух участках внутрипоселковых дорог в селе Верхняя Эконь Комсомольского района. Таким образом населенный пункт полностью вышел из зоны воздействия амурского паводка. В Комсомольском районе остается подтопленным один участок дороги в селе Гайтер. В селе Верхний Нерген Нанайского района подтоплен один участок внутрипоселковой дороги. В Ульчском районе освободились от паводковых вод три земельных участка. Остаются подтопленными 53 приусадебных и 61 земельных участка, десять участков автодорог. В Николаевском районе обстановка не изменилась, подтоплены по одной придомовой территории в Николаевске-на-Амуре, селах Красное и Тнейвах.

В Комсомольске-на-Амуре действует один пункт временного размещения, в котором находится 34 человека. Подтоплений там нет. В настоящее время к ликвидации последствий паводка в регионе привлечено 137 человек и 36 единиц техники.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов.