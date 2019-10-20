Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае остаются подтопленными 20 населенных пунктов

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составил 322 см, у Хабаровска - 124 см

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Подтопления в Хабаровском крае сохраняются в 20 населенных пунктах. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 20 населенных пунктов. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 12 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке", - говорится в распространенном релизе.

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составил 322 см, снизившись на 31 см за сутки, у Хабаровска - 124 см, упав на 14 см за сутки, у Николаевска-на-Амуре - 198 см, не изменившись с 19 октября.

За прошедшие сутки от паводковой воды полностью освободилось дорожное полотно на двух участках внутрипоселковых дорог в селе Верхняя Эконь Комсомольского района. Таким образом населенный пункт полностью вышел из зоны воздействия амурского паводка. В Комсомольском районе остается подтопленным один участок дороги в селе Гайтер. В селе Верхний Нерген Нанайского района подтоплен один участок внутрипоселковой дороги. В Ульчском районе освободились от паводковых вод три земельных участка. Остаются подтопленными 53 приусадебных и 61 земельных участка, десять участков автодорог. В Николаевском районе обстановка не изменилась, подтоплены по одной придомовой территории в Николаевске-на-Амуре, селах Красное и Тнейвах.

В Комсомольске-на-Амуре действует один пункт временного размещения, в котором находится 34 человека. Подтоплений там нет. В настоящее время к ликвидации последствий паводка в регионе привлечено 137 человек и 36 единиц техники.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
В России появится первый молодежный бизнес-инкубатор БРИКС
Это будет сделано в 2020 году, отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС