Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, госпитализированный ранее в Красноярск, находится в тяжелом состоянии, но угрозы для его жизни нет. Трое других доставленных в краевой центр находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в воскресенье в Красноярской краевой клинической больнице.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек, четырех из них санитарной авиацией доставили в Красноярск.