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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Красноярске

Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, госпитализированный ранее в Красноярск, находится в тяжелом состоянии, но угрозы для его жизни нет. Трое других доставленных в краевой центр находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в воскресенье в Красноярской краевой клинической больнице.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек, четырех из них санитарной авиацией доставили в Красноярск.

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"Один тяжелый, но угрозы жизни нет, у него поврежден позвоночник. Трое других находятся в состоянии средней тяжести. У одного парня по имени Тимофей перелом руки, он ее сломал, когда вытаскивал из воды другого пострадавшего", - сообщил представитель больницы, добавив, что при таких ЧП госпитализированные нуждаются в дополнительном наблюдении. "Одного из пострадавших тащило по дну и било бревнами, и ему требуется дополнительное наблюдение", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что при таких травмах через несколько дней могут возникнуть осложнения.

В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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