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Жаров заявил, что страны должны создать единые правила интернета из-за глобальных рисков

Глава Роскомнадзора также отметил, что мировому сообществу необходимо договориться о принципах противодействия ключевым негативным явлениям в цифровой среде

УЧЖЭНЬ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Власти всех стран мира должны объединить усилия и создать унифицированные правила регулирования интернета в условиях обострения глобальных рисков, таких как киберпреступность, сетевой шпионаж и кража личных данных. Об этом заявил в воскресенье глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Сейчас, когда конкуренция во всем мире усиливается, на международном уровне должны быть разработаны единые и справедливые правила игры в сфере управления интернетом, которые будут обязательны для исполнения всеми заинтересованными сторонами", - отметил он, выступая на пленарной сессии 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом, проходящей в Учжэне на востоке КНР.

По его словам, мировому сообществу необходимо договориться о принципах противодействия ключевым негативным явлениям в цифровой среде. "К основным из них относятся киберпреступность, компьютерные инциденты, кибершпионаж, утечки данных, злоупотребление монопольным положением на различных рынках, агрессивный маркетинг, манипулирование общественным мнением, распространение деструктивного контента, к которому, безусловно, относятся пропаганда экстремизма и терроризма, расизма и иных видов социальной нетерпимости, распространение наркотиков, детская порнография", - перечислил Жаров.

Как подчеркнул глава Роскомнадзора, настало время совместно противостоять общим угрозам, "обеспечивая открытость национальных рынков, повышая уровень доверия и защищенности общества".

Регламентация деятельности

По мнению Жарова, глобальное развитие требует создания общепринятых международных нормативных актов, которые будут сдерживать монополизм и регламентировать базовые правила деятельности IT-корпораций в сфере сетевых технологий. 

"В настоящее время развивается феномен "интернета больших корпораций" - крупных международных IT-компаний, оказывающих наиболее существенное влияние на текущий облик глобальной сети, - сказал он в ходе конференции. - Во-первых, необходимо закрепить в законодательстве на международном уровне базовые принципы поведения в глобальном информационно-коммуникационном пространстве. Во-вторых, требуется найти баланс между возможностями ускоренного технологического развития и безопасности".

Жаров напомнил, что основные факторы, которые позволяют этим гигантам диктовать свои условия на национальных рынках - транснациональный масштаб бизнеса и доступ к огромной аудитории по всему миру, технологическое лидерство, высокая концентрация финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Он также подчеркнул, что на фоне подобного доминирования в мире наблюдаются такие негативные явления, как несанкционированное проникновение в частную жизнь, репутационные атаки, цифровое пиратство и распространение контрафактной продукции.

"В разных странах существует общественный запрос на переход от повестки конфронтации в сфере регулирования интернета к повестке сотрудничества, - заметил глава Роскомнадзора. - Выгод от такого сотрудничества четыре: более быстрое экономически эффективное внедрение новых технологий, совместное противостояние общим угрозам, открытость национальных рынков, повышение уровня доверия и защищенности общества".

Жаров подчеркнул, что необходимо уважать национальное законодательство всех стран, проявлять уважение к их языковым, социокультурным и религиозным особенностям. "Повестка сотрудничества - это шанс сохранить глобальную конфигурацию интернета, в которой главной фигурой останется пользователь, гражданин, человек", - подытожил глава ведомства.

Производство данных

По словам Жарова, развитые страны постепенно уступают позиции государствам с формирующимися рынками в области производства данных, и баланс быстро смещается в пользу России, Бразилии и Китая. 

"Происходит смещение баланса производства данных в сторону развивающихся рынков, - отметил он, выступая на конференции. - Сейчас 60% данных в "цифровой вселенной" приходится на сформированные рынки - это Германия, Япония и США. В ближайшие пять лет прогнозируется изменение баланса и увеличение доли развивающихся рынков - Бразилии, Китая, Мексики и России".

По его словам, параллельно с этим объективным процессом в мире растет доля мобильного интернет-трафика. Для примера он напомнил, что еще в 2017 году на долю 3G приходилось только 18% объема передаваемых данных, 4G - 20%, однако ситуация стремительно меняется.

"В 2018 году эти показатели соответственно выросли до 28 и 33% соответственно, - подчеркнул глава Роскомнадзора. - В 2018-2019 годах в мире стартовало развертывание сетей беспроводной связи 5G, с внедрением которой объем передаваемой по телекоммуникационным сетям информации многократно увеличится. В связи с этим архитектура сетей связи станет более сложной, а влияние интернета на все сферы жизни - еще более значительным".

6-я Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

В новость были внесены изменения (09:46 мск) - добавлены подробности.

Теги
Жаров, Александр АлександровичБразилияЯпонияМексикаСШАГерманияРоссияКитай
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