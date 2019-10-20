Конференция по академической дипломатии пройдет в МГИМО 22 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Конференция, посвященная развитию академической дипломатии и роли университетов в международном общении, пройдет во вторник, 22 октября, на площадке МГИМО в рамках XII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), говорится в сообщении вуза.

Встреча, которая соберет руководителей крупнейших вузов РФ и представителей научных кругов из разных стран мира, организована совместно российско-французским форумом гражданских обществ "Трианонский диалог" и Ассоциацией ведущих университетов.

В конференции, в частности, примут участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, министр по делам молодежи, образования и спорта Камбоджи Хан Чуон Нарон, представители Санкт-Петербургского государственного университета и Дальневосточного федерального университета, дипломаты Великобритании и Испании, авторитетные французские и японские аналитики.

В рамках конференции запланировано проведение нескольких сессий. Темой одной из них станет диалог стран по линии гражданских обществ. Еще одна сессия проводится совместно с образовательным форумом Россия - АСЕАН, ее участники обсудят сотрудничество университетов в условиях сложной политической обстановки.

XII Конвент РАМИ на тему "Мир регионов vs. регионы мира" состоится 21-22 октября в МГИМО. Программой предусмотрено более 70 секций, а также специальных конференций и форумов по проблемам международных отношений и мировой экономики, безопасности, академическому сотрудничеству.