Додон попросил Макрона помочь молдавским эмигрантам, у которых отобрали детей

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон попросил президента Франции Эмманюэля Макрона помочь семье молдавских эмигрантов вернуть детей, которые были помещены в Центр временного размещения. Об этом глава республики написал во вторник на своей странице в Facebook, пообещав на следующей неделе посетить Париж и лично встретиться с этой семьей.

"Крайне тронут ситуацией, в которую попали наши сограждане, которые недавно переехали жить во Францию. У них отобрали детей и поместили в Центр временного размещения детей, а родителям дают возможность увидеть их лишь раз в 10 дней. Я решил лично вмешаться в процесс урегулирования создавшейся ситуации, подписав официальное письмо президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью", - написал Додон.

Семья Зубковых переехала из Молдавии во Францию четыре месяца назад. Они попали в поле зрения французских властей после того, как директор детского сада, который посещала их старшая дочь, заметил побои на теле девочки, информирует молдавский телеканал PRO TV.

Родители утверждают, что они не бьют своих детей, а то, что произошло, по их словам, было исключением. "Она была непослушной, хотела играть возле оборванного кабеля у плиты. Я предупредил ее, но она не слушала меня. Я взял прут и наказал ее", - цитирует телеканал отца ребенка.

Позже к Зубковым прибыла полиция, которая сопроводила семью в полицейский участок. Там женщину, находящуюся на пятом месяце беременности, продержали 24 часа, а ее мужа - 48. Детей им позволили увидеть только спустя неделю. "Они были напуганы, в состоянии стресса, голодные, а когда мы уходили, дети плакали", - сообщил журналистам отец.