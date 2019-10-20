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Самолеты в аэропорту Симферополя третий день прибывают с опозданием из-за тумана

В воскресенье задерживаются прибытие и вылет трех рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Прибытие нескольких авиарейсов в аэропорт Симферополя задержалось в ночь на воскресенье из-за тумана, в течение дня ряд рейсов также будут отправлены с задержками, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет трех воздушных судов в связи с погодными условиями - туманом, который был ночью. На данный момент погода улучшилась, прибытие задержавшихся рейсов ожидается в ближайшее время", - сказал собеседник.

По данным онлайн-табло, в 02:51 мск 20 октября прибыл самолет "Аэрофлота" из московского аэропорта Шереметьево, который должны был прибыть в 23:50 мск, в 10:35 мск ожидается борт из этого же аэропорта, который должен был прибыть в 23:45 мск субботы. Третий самолет "Аэрофлота" из Шереметьево ожидается в 10:45 мск вместо 08:50 мск.

Отправление обратных рейсов запланировано на 11:40 мск (вместо 02:25 мск и 04:50 мск), 11:50 мск (вместо 09:40 мск). Также задерживается отправление самолетов: борт "Аэрофлота" вылетает в 12:00 мск вместо 10:50 мск, "Уральских авиалиний" в Санкт-Петербург - в 12:00 мск вместо 11:10 мск, "Уральских авиалиний" в Домодедово - в 16:45 мск вместо 14:00 мск, "Уральских авиалиний" в Челябинск - в 19:40 мск вместо 18:20 мск, "Уральских авиалиний" в Домодедово - в 22:45 мск вместо 20:50 мск.

В ночь на субботу сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны четыре рейса на прилет и вылет, к утру были задержаны уже семь самолетов. Утром в пятницу из-за тумана также были задержаны восемь рейсов. Время задержки составило от одного до нескольких часов.

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