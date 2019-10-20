На Ялтинской киностудии в ноябре планируют открыть первую детскую студию анимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Студию детской анимации для учащихся школ, планируют открыть в ноябре 2019 года на базе Ялтинской киностудии. Об это сообщали в воскресенье ТАСС замдиректора республиканского государственного бюджетного учреждения "Крымский киномедиацентр" Елена Куценко.

В сентябре 2019 года министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщала ТАСС, что восстановление Ялтинской киностудии планируют начать в июне-июле 2020 года, на первую очередь работ понадобится порядка 1 млрд рублей. Студию, по ее словам, планируется восстанавливать частями.

"В ноябре этого года мы планируем открыть детскую анимационную студию для школьников Ялты, вначале для учащихся начальных классов. Студия открывается по просьбе городских школ, для всестороннего развития детей, творческих начал у ребенка", - сказала Куценко.

Для детской студии выделено помещение, которое готовится для проведения занятий. Закуплено оборудование - два профессиональных комплекса по производству мультфильмов. Один из них будет установлен в Ялте, второй в Симферополе, где также будет открыта студия анимации.

Куценко отметила, что в Крыму нет специалистов, которые могли бы не только заниматься производством, но и обучением мультипликации. Занятия с детьми будут проводить методисты киномедиацентра.

В пресс-службе министерства культуры Крыма ТАСС сообщили, что на территории киностудии уже создан детский кинотеатр под открытым небом, ведется сбор экспонатов для обустройства музея, приводится в порядок объект культурного наследия регионального значения - здание Ялтинской киносъемочной базы Акционерного общества "Ханжонков и Ко". В дальнейшем для привлечения инвесторов планируется провести конкурс проектов на создание Ялтинского кинопарка.

Ялтинская киностудия

Ялтинская киностудия находится в собственности министерства культуры республики. В декабре 2018 года она вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр". Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.