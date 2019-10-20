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Из-за тумана в Ростове-на-Дону отменены два рейса

Еще восемь рейсов задержаны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Восемь рейсов на прилет задержаны, два на вылет - отменены в аэропорту Платов из-за тумана на территории Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани в воскресенье.

"По метеоусловиям Платова (туман) на прилет задержаны восемь рейсов, отменены два рейса на вылет (Стамбул и Владикавказ)", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье ГУ МЧС по Ростовской области распространило штормовое предупреждение из-за тумана. По данным главка, местами ожидается сильный туман с ухудшением видимости, из-за чего возможно затруднение движения транспорта.

Аэропорт Платов находится примерно в 30 км от города Ростова-на-Дону.

Теги
РоссияРостовская область
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