В Железноводске пройдет конкурс на скоростное поедание хинкали

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Конкурс на скоростное поедание хинкали устроят в Железноводске (Ставропольский край) в День народного единства, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Большой гастробатлл пройдет в рамках вкусного праздника "Железное объедение", который отметят на ставропольском курорте 4 ноября в День народного единства. Хитами праздника станут конкурсы "Переешь", "Перепей", "Перетанцуй", "Перерисуй", принять участие в которых смогут все желающие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день все жители и гости города смогут полакомиться пловом. "Лучший повар получит в награду Кубок "Железное объедение". В этом году вкусный праздник в Железноводске пройдет уже во второй раз", - добавили в пресс-службе.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.