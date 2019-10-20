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Медведев отметил профессионализм работников дорожного хозяйства

В поздравительной телеграмме премьер-министра России по случаю профессионального праздника отмечается, что важно и дальше повышать эффективность отрасли

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликованы в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму и ответственному отношению к своему делу в нашей стране реализуются крупные проекты, ежегодно появляются новые дороги, строятся тоннели, транспортные развязки и мосты, совершенствуется система управления дорожным хозяйством", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, важно и дальше повышать эффективность отрасли, использовать новейшие технологии и материалы в строительстве, особое внимание уделять подготовке квалифицированных кадров. "И конечно, на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных вами дорог", - отметил Медведев.

Он пожелал работникам отрасли дальнейших успехов, а ветеранам дорожной службы - доброго здоровья и благополучия.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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