Медведев отметил профессионализм работников дорожного хозяйства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликованы в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Благодаря вашему нелегкому труду, профессионализму и ответственному отношению к своему делу в нашей стране реализуются крупные проекты, ежегодно появляются новые дороги, строятся тоннели, транспортные развязки и мосты, совершенствуется система управления дорожным хозяйством", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, важно и дальше повышать эффективность отрасли, использовать новейшие технологии и материалы в строительстве, особое внимание уделять подготовке квалифицированных кадров. "И конечно, на первом месте всегда должны быть высокое качество, безопасность и надёжность построенных вами дорог", - отметил Медведев.

Он пожелал работникам отрасли дальнейших успехов, а ветеранам дорожной службы - доброго здоровья и благополучия.