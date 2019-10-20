Задержанные из-за ночного тумана самолеты вылетели из Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Три борта "Аэрофлота", которые были задержаны после ночного тумана в Симферополе, вылетели из Крыма в Москву, следует из данных онлайн-табло крымского аэропорта.

На сайте аэропорта сообщается, что все три рейса "Аэрофлота" в московский аэропорт "Шереметьево" вылетели. Самолеты отправлены в 11.40, 11.45, 12.11 (по расписанию должны были вылететь в 04.50, 02.25 и 10.50 соответственно).

Ранее в пресс-службе аэропорта информировали, что из-за ночного тумана задержалось прибытие трех рейсов. Согласно данным онлайн-табло также задерживался их вылет.

В ночь на субботу сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны четыре рейса на прилет и вылет, к утру были задержаны уже семь самолетов. Утром в пятницу из-за тумана также были задержаны восемь рейсов. Время задержки составило от одного до нескольких часов.