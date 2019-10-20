Почти 500 звонков поступило на горячую линию МЧС в связи с прорывом дамбы под Красноярском

ТАСС, 20 октября. Специалисты МЧС РФ приняли почти 500 звонков на горячую линию, организованную в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"По телефону горячей линии в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку. По состоянию на 12:00 мск поступило более 470 обращений", - сказали в ведомстве, добавив, что в оказании помощи на месте задействованы 13 психологов.

Как уточнили ТАСС в Центре экстренной психологической помощи МЧС, практически все звонки поступили от людей, желающих узнать о судьбе своих родственников. Телефон горячей линии: +7 (391) 275-16-41.