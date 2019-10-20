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Патриарх Кирилл надеется, что в Брянской митрополии построят 30 новых храмов

Он вручил духовенству митрополии 30 новых напрестольных евангелий для будущих храмов

БРЯНСК, 20 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что в Брянской митрополии будут построены еще 30 храмов. Об этом он сказал после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске в воскресенье.

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"Хотел бы вручить для храмов Брянской митрополии - а лучше сказать, для новых храмов - 30 новых напрестольных евангелий. Надеюсь, что когда в следующий раз я здесь буду служить, вы мне отрапортуете, в каких новых храмах на престолах лежит евангелие", - обратился он к духовенству митрополии.

Первосвятительский визит патриарха в Брянскую митрополию проходит 20 октября. Ожидается, что патриарх посетит детский онкогематологический центр Брянской областной детской больницы.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Брянская область
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