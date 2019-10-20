Медики стабилизировали состояние истощенной девочки, госпитализированной в Орле

ТАСС, 20 октября. Медики Орловского центра медицинской помощи матерям и детям, куда в тяжелом состоянии была госпитализирована истощенная 11-летняя девочка, стабилизировали состояние ее здоровья. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель департамента здравоохранения региона Ивана Залогина.

"Ребенок 9 октября в тяжелом состоянии поступил в инфекционный корпус Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой. Сейчас его состояние стабильное. Все необходимые обследования проведены, лечение оказывается в полном объеме", - сообщила Залогина.

Она добавила, что врачи пытаются адаптировать девочку к новым условиям жизни. "Ребенок не привык ко многим условиям современной жизни. Для него пребывание в больнице - стресс", - уточнила руководитель регионального департамента здравоохранения.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что в Орловскую больницу госпитализирована истощенная 11-летняя девочка. В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков объяснил, что в семье восемь детей, 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием. Трудности в семье начались несколько месяцев назад после смерти отца, мать детей была вынуждена продать хозяйство и переехать из деревни в Орел.

Ход расследования уголовного дела в связи с обнаружением истощенной девочки в Орловской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.