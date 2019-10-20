Хайнань с 1 ноября вводит первую в Китае систему ответственности за состояние морских бухт

ХАЙКОУ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань с 1 ноября учреждают первую в Китае систему ответственности за состояние экологии морских бухт. Как сообщил информационный портал "Наньхайван" , одним из первых в реализации этой правительственной программы станет административный центр провинции города Хайкоу.

"Экологическая ситуация в прибрежной морской зоне города по-прежнему довольно сложная, особенно в некоторых бухтах, где обнаружено загрязнение, вызванное неправильной эксплуатацией земельных ресурсов, - заявила на пресс-конференции представитель юридического комитета Хайкоу Янь Иньли. - Новые меры нацелены на создание модели контроля за этими акваториями, одна из задач которой - систематизация мер по устранению проблем, вызванных загрязнением окружающей среды на море".

По ее словам, такая система подразумевает назначение ответственных лиц за экологию на муниципальном, поселковом и районном уровнях, на каждом из которых у чиновников будут особые полномочия и обязанности. Их главная обязанность - предотвратить загрязнение, обеспечить восстановление возобновляемых ресурсов моря и осуществлять за ними постоянный контроль. Первыми в КНР акваториями, на которые будет распространяться новая система, станут бухты Хайкоу, Цзиньша и Пуцянь, площадь которых достигает 830 кв. км. Длина линии побережья в этом районе острова достигает 136 км.

Как уточнил представитель администрации Хайкоу, новый механизм предполагает координирование усилий по защите экологии прилегающих к морю участков суши, а также рек, которые несут в бухты мусор и всевозможные отходы. Таким образом контроль автоматически распространится и на районы Хайнаня, не имеющие выхода к "большой воде".

Предполагается, что благодаря такой системе уже в ближайшие годы уровень экологии прибрежной полосы административного центра Хайнаня заметно повысится.