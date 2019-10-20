Патриарх Кирилл пожелал укрепления сил пациентам детского онкогемоцентра в Брянске

БРЯНСК, 20 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье посетил детский онкогематологический центр многопрофильной Брянской областной детской больницы.

"Я посещал детей, которые лежат и не могут сюда прийти, и говорил им тоже: нужно помогать врачам вас лечить, а помощь от вас исходит тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность в том, что по милости божьей вы будете здоровенькими. <…> Поэтому я всем вам желаю мира, внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваше лечение завершится полным благополучием", - сказал он маленьким пациентам центра и их родителям.

Патриарх пожелал проходящим лечение детям, чтобы укреплялись их внутренняя сила и воля. "Очень надеюсь, что вы закончите свое исцеление, вернетесь в свои дома, продолжите свое учение и будете возрастать, как в одной из молитв мы говорим, на радость родителям и на славу отечества. <…> У меня останутся в памяти ваши лица и лица ваших родителей", - добавил он.

Детский онкогематологический центр входит в состав многопрофильной Брянской областной детской больницы и предназначен для оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям с онкогематологической патологией. Оказание стационарной помощи детям было начато в августе 2013 года. Лабораторный блок центра включает в себя иммунофенотипирование, цитогенетическую, иммуноферментную и клинико-диагностическую составляющие. Все работающие в центре врачи прошли подготовку на центральных клинических базах по гематологии и онкологии.

Первосвятительский визит патриарха в Брянскую митрополию проходит 20 октября. В ходе поездки патриарх Кирилл освятил Успенский собор Свенского Свято-Успенского монастыря.