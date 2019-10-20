Семьи погибших при ЧП с дамбой в Красноярском крае получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Семьи погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае получат страховые выплаты в объеме 1 млн руб., сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим - единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере", - сказали в Минтруде.

В пресс-службе также отметили, что Пенсионному фонду России поручено провести работу по установлению членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца.

Там добавили, что Федеральная служба по надзору в сфере труда и занятости (Роструд) инициировала проверки пяти компаний, работники которых пострадали во время прорыва дамбы. "В настоящее время установлены пять организаций, в которых работали попавшие в зону бедствия люди. В отношении работодателей, осуществлявших деятельность на территории пострадавшего района, Рострудом инициированы проверки соблюдения трудового законодательства", - сказали в Минтруде.

В пресс-службе также отметили, что в ходе расследования установлено, что среди погибших и пострадавших жители Красноярского края, Республики Хакассия, Кемеровской и Вологодской областей.

В новость в 17:11 мск внесены изменения - добавлены подробности.