Около 1,4 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность саммита РФ - Африка в Сочи

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. В обеспечении безопасности жителей и гостей саммита Россия - Африка, который пройдет в Сочи с 23 по 24 октября, примут участие около 1,4 тыс. человек личного состава МЧС РФ. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Для обеспечения безопасности при подготовке и проведении мероприятий определена группировка сил и средств МЧС России общей численностью 1399 человек личного состава и 257 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оперативный штаб главного управления по обеспечению природно-техногенной и пожарной безопасности начал свою работу на территории Олимпийского парка. В рамках подготовки к саммиту, определены оперативные группы, пресс-центр, группы мониторинга, патрульно-профилактические группы ГИМС, группа обследования эпизодических охранных мероприятий, группа аккредитации и обеспечения литерных мероприятий.

В рамках подготовки к саммиту на территории образовательного центра "Сириус" сотрудниками МЧС были проведены пожарно-тактические учения. Пожарные отработали действия по поиску и спасению условных пострадавших, эвакуировали работников предприятия и применили высотную технику во время тушения огня. В учениях принял участие 21 человек, было задействовано шесть единиц техники.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, группировка сил и средств из Ростова-на-Дону также отправилась в Сочи для дополнительного обеспечения безопасности. "30 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники будут нести круглосуточное дежурство на объектах размещения гостей и участников саммита, а также в местах непосредственного проведения мероприятий саммита", - сказали в пресс-службе.

Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.