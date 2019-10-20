Статведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения цифровой переписи населения

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Статистические ведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения переписи населения, а также обсудили другие направления деятельности с целью унификации подходов. Об этом сообщили в воскресенье журналистам главы Росстата Павел Малков и Белстата Ирина Медведева по итогам визита делегации российских специалистов в Минск для ознакомления с опытом организации и проведения переписи населения в республике с использованием цифровых технологий.

"Мы плотно поработали два дня, белорусские коллеги в самый разгар проходящей здесь переписи рассказали, как она проходит. Мы говорим о том, что это первая цифровая перепись, проходящая совсем по другим правилам и стандартам, - отметил Малков. - Использование цифровых технологий, интернет-перепись, планшеты для переписчиков, цифровые карты, новые средства для анализа информации и другое, все это влечет другие требования к переписи населения, и здесь мы увидели как все это организовано".

По его словам, это бесценный опыт, который будет использован в следующем году, когда будет проходить перепись населения в России. "В следующем году эту эстафету принимаем мы, и мы используем белорусский опыт", - сказал Малков. Он рассказал, что российская делегация в Минске увидела весь процесс организации нынешней переписи, в частности, как выглядит форма для переписи, как она оптимизирована для того, чтобы гражданам было легко ею пользоваться, как была построена информационная кампания, организованы стационарные участки, колл-центр.

По его словам, особое внимание было уделено информационной безопасности.

Направления сотрудничества

Со своей стороны, Медведева сказала, что стороны также обсудили направления статистической деятельности, которые страны должны унифицировать.

"Главное конечно, что мы рассказали российским коллегам как мы организовали перепись, используя цифровой формат проведения. Ввиду того, что наши коллеги избрали такой же путь, им интересно, как это проходит у нас, начиная от работы переписчика и заканчивая работой программного обеспечения, - сказал Медведева. - Мы еще обсуждали те направления статистической деятельности, которые мы должны унифицировать и синхронизировать в нашей работе".

Она напомнила, что страны готовятся к очередному заседанию статистического совета "Россия - Беларусь", которое запланировано на следующий год. "Нам надо понимать, какие работы мы будем выполнять, это касается вопросов демографии, национальных счетов, использования административных данных, мониторинга показателей целей устойчивого развития, использование геопространственных и космических технологий для оценки мониторинга", - сказала глава Белстата.

Медведева заметила, что в целом страны используют международные методологии в своей работе, но есть и национальные особенности. В целом она сказала, что удовлетворена, как проходит перепись населения в республике, отметив, что 21% белорусов приняли участие в онлайн-переписи, что является хорошим результатом.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года впервые с использованием цифровых технологий. В Белоруссии перепись проходит с 4 по 30 октября 2019 года.