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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Ведомство также проверит все участки, где работает компания "Сисим", на чьем месторождении и произошло ЧП
Описание
© Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания "Сисим", на чьем месторождении произошло ЧП.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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