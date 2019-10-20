Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания "Сисим", на чьем месторождении произошло ЧП.