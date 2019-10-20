Опыт Белоруссии по переписи с использованием IT-технологий применят в России

"В Белоруссии проходит перепись населения с использованием IT-технологий. Для нас было важно увидеть, как все это работает, как на это реагируют люди. Это позволит нам избежать ошибок, а также использовать какие-то наработки белорусских коллег, - сказал глава Росстата. - Основные новации, которые мы хотим применять в следующем году в России, так или иначе нашли отражение в Белоруссии при проведении цифровой переписи населения".

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Глава Росстата Павел Малков сообщил, что опыт Белоруссии по переписи с использованием IT-технологий будет применен в России в 2020 году. Об этом он сказал в воскресенье в интервью корреспонденту ТАСС после завершения визита делегации российских специалистов в Минск с целью ознакомления с опытом организации и проведения переписи населения в республике с использованием цифровых технологий.

По его словам, цифровая перепись - это не только новое качество, но и требование времени, так как люди привыкли работать и общаться посредством интернета. "Если мы не предоставим такую возможность, то часть аудитории мы просто потеряем. Люди зачастую уже не готовы напрямую общаться с переписчиками. Все сейчас проходит динамично, и мы должны предоставить возможность переписаться людям в удобные время и месте", - сказал Малков.

Новые подходы к обработке данных

Кроме того, по его словам, цифровая перепись - это не только возможность заполнить анкеты онлайн, но и использование технологий в целом для сбора и обработки информации. "Мы сейчас переходим к анализу не только информации непосредственно полученной от респондентов, но и информации из баз данных органов власти, - сказал глава Росстата. - Мы начинаем экспериментировать с анализом больших данных, которые получаем от операторов мобильной связи. Для того чтобы сопоставить эти сведения, получить единый результат, нужны специальные цифровые технологии, специальные решения, разработанные под перепись населения ".

Малков отметил, что уезжает из Минска с несколькими листами записей, получив ответы на вопросы, касающиеся буквально всех интересующих Росстат направлений, начиная от того, "как выглядит лист для переписи онлайн, заканчивая сценариями работы колл-центра". По словам главы Росстата, особый интерес представил опыт белорусских коллег по формированию мобильных групп для проведения переписи по заказу отдельных предприятий.

Особое внимание к вопросам информационной безопасности

Малкин также рассказал, что белорусские коллеги акцентировали внимание на вопросах информационной безопасности, организации защиты от хакерских атак при проведении переписи. По его словам, когда применяются информационные технологии, всегда возникает риск сбоя, неработоспособности, чего избежать полностью невозможно, поэтому стоит задача выстроить инфраструктуру, которая не будет зависеть от сбоев, хакерских атак, будет надежно защищена и обеспечит работоспособность 24 часа в сутки на протяжении всей переписи. "У нас в стране сформирован целый набор стандартов, которые призваны обеспечить надежную защиту, и мы предполагаем все это использовать в работе", - сказал глава Росстата.

Между тем он обратил внимание на вопрос, связанный с опасностью утечки информации из базы данных. "И здесь надо понимать, что у нас не обрабатываются персональные данные. И все основные результаты, полученные в ходе переписи, конечно же, будут опубликованы и доступны для широкого круга пользователей, - подчеркнул он. Малкин указал, что российское правительство определило разработчиком программно-аппаратного комплекса для проведения переписи населения копанию ПАО "Ростелеком".

Дорожная карта Росстата и Белстата

Глава Росстата сообщил, что основной темой визита в Белоруссию стал обмен опытом в вопросах подготовки переписи населения, которая пройдет в России в октябре 2020 года. В Белоруссии она началась уже сейчас, и в ней активно используются цифровые технологии, тем не менее часть повестки была посвящена и другим вопросам.

"Мы обсудили в том числе наши возможности по дальнейшему развитию сотрудничества Росстата и Белстата, - сказал он. - Оно началось не вчера, взаимодействие идет очень давно, проведено огромное количество совместных мероприятий". Малков проинформировал, что есть дорожная карта, по которой Росстат и Белстат синхронизирует подходы к развитию государственной статистике. В первую очередь это касается методологических аспектов. "Сейчас стоит задача вывести наше взаимодействие на новый уровень, и мы с белорусскими коллегами обсуждаем дальнейшие действия. В дальнейшем наши решения лягут в основу одной из дорожных карт интеграционной повестки", - заявил Малков. Глава Росстата отметил, что пока преждевременно говорить о конкретике. "Сначала мы сблизим позиции, а потом вместе представим совместную программу действий", - сказал он.

Представители Росстата во главе с руководителем ведомства 19-20 октября побывали в Минске и ознакомились с опытом Белстата по организации и проведению цифровой переписи. В Белоруссии она проходит сейчас и завершится в конце октября. Используются инструменты и методы, аналогичные тем, которые планируется использовать в России при проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года впервые с использованием цифровых технологий.