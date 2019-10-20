Российские военные раздали почти 6,2 тонны продуктов в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали жителям населенного пункта Хатла в провинции Дейр-эз-Зор 2,47 тонны продовольствия, а также раздали 3,71 тонны продовольственных наборов в населенном пункте Фласко провинции Латакия. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель Центра Алексей Бакин.

"За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонны", - сказал Бакин.

Он напомнил, что Центр продолжает помогать сирийцам восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для возвращения беженцев. По состоянию на 20 октября в Сирии восстановлено более 32,5 тыс. жилых домов, 907 образовательных и 206 медицинских учреждений, отремонтировано 1096,6 км автодорог.