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Кризис в Сирии

Российские военные раздали почти 6,2 тонны продуктов в двух сирийских провинциях

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин напомнил о продолжении помощи сирийцам в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали жителям населенного пункта Хатла в провинции Дейр-эз-Зор 2,47 тонны продовольствия, а также раздали 3,71 тонны продовольственных наборов в населенном пункте Фласко провинции Латакия. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель Центра Алексей Бакин.

"За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонны", - сказал Бакин.

Он напомнил, что Центр продолжает помогать сирийцам восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для возвращения беженцев. По состоянию на 20 октября в Сирии восстановлено более 32,5 тыс. жилых домов, 907 образовательных и 206 медицинских учреждений, отремонтировано 1096,6 км автодорог.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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