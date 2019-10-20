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Кадыров считает, что Россия нашла союзников в лице Саудовской Аравии и ОАЭ

Глава Чечни отметил, что арабский мир для России очень нужен

ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/. Россия нашла союзников в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

В понедельник и вторник президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию и ОАЭ. В состав делегации, сопровождавшей российского лидера, был и Кадыров.

"Я наблюдал <...>, как на самом деле проходят совещания <...> без камер. Мне очень понравилась искренность, истинные отношения и со стороны ОАЭ, и со стороны КСА (Королевства Саудовская Аравия). Сегодня по-другому не может быть - арабский мир для России очень нужен, для арабского мира очень нужна Россия. Я считаю, что арабский мир нашел союзника - Россию, Россия нашла союзника в исламских государствах", - сказал Кадыров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье.

Он добавил, что и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ Россия налаживает "очень хорошие, дружеские, братские отношения".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичОАЭРоссияСаудовская Аравия
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