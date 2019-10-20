В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 октября. Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамбы в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.
19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. В больнице находятся девять пострадавших.
"21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе... Во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении на сайте краевого правительства.
По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем "из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре [дамбы]". В результате разрушения дамбы технологического водоема артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.
По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушениями.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Директор компании "Сисим", а также двое сотрудников, задержаны.