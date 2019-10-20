В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 октября. Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамбы в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. В больнице находятся девять пострадавших.

"21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе... Во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении на сайте краевого правительства.