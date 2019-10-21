"Известия": в Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение законов о выборах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают штрафовать иностранные СМИ на сумму до 4% от годовой выручки или до 3,5 млн рублей за нарушение российского избирательного законодательства. Об этом пишет в понедельник газета " Известия " со ссылкой на первого зампреда фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

По данным издания, депутаты предлагают добавить понятие "иностранные СМИ", то есть СМИ с регистрацией за рубежом, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Также поправки предполагается внести в статью 5.11 КоАП ("Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом"). Она дополнится формулировкой "наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или 4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности", рассказал изданию парламентарий.

Сейчас за нарушение ст. 5.11 КоАП юридическим лицам грозит штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как отмечают "Известия", инициатива связана с нарушениями закона во время последней избирательной кампании в России. "Нас возмущает эта ситуация по нескольким причинам. Во-первых, в последнее время нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми. Во-вторых, отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти в России", - пояснил изданию Шхагошев.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в РФ.