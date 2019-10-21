Пострадавшим от паводка в Хабаровском крае фермерам выплатят 140 млн рублей

ХАБАРОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Хабаровский край получит из резервного фонда правительства РФ около 140 млн рублей на выплаты компенсаций сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводка. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили об итоговой сумме, которую направят пострадавшим от паводка сельхозорганизациям и крестьянским фермерским хозяйствам. Почти 140 миллионов рублей из резервного фонда [правительства] РФ получат 58 сельхозпроизводителей региона. Они представили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб", - говорится в сообщении.

В Минсельхоз России также направлено обращение о необходимости сохранения льготной процентной ставки по действующим кредитам для пострадавших от паводка. В настоящее время 13 сельхозпроизводителей края имеют такие обязательства по льготной ставке в Сбербанке и Россельхозбанке. В ближайшие пять лет им необходимо выплатить более 60 млн рублей в качестве процентов и сохранить платежеспособность.

"Помощь требуется предприятиям, которые занимаются животноводством и птицеводством. Исторически наши комплексы работают на завозном зерне, его доставляют из Амурской области и Приморья. Но в этом году наши соседи по ДФО также пострадали, и мы ожидаем проблемы с поставками зерна, которое может подорожать. В этой ситуации необходима помощь Минсельхоза РФ для введения нулевого тарифа на перевозку кормов в Хабаровский край из других субъектов. То есть потребуется дополнительная субсидия АО "РЖД", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра по экономике краевого Минсельхоза Ольги Кравчук.

По информации ведомства, от переувлажнения почв и паводка пострадал урожай на площади 24 тыс. га. Это на 3 тыс. га больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. Урожай по основным видам культур снизился на 20%, культуры также частично погибли. Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8% к уровню прошлого года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 млрд рублей. Речь идет не только о сельхозорганизациях, но и гражданах, ведущих личные подсобные хозяйства, садоводческих и огороднических товариществах, которые понесли затраты, связанные со снижением урожая, сокращением поголовья животных, восстановлением плодородия почв.

Из-за переувлажнения и гибели сельхозкультур не всем удастся сформировать качественный семенной фонд под посев будущего года. В Вяземском, Бикинском, Хабаровском, имени Лазо районах для посева зерновых культур дополнительно потребуется около 1300 тонн семян овса, 533 тонны пшеницы, 276 тонн ячменя и 81 тонна кукурузы. Для обеспечения аграриев семенным материалом краевой Минсельхоз вышел на федеральный уровень с просьбой определить поставщиков.

Обстановка в крае

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов.

На реках Хабаровского края продолжается спад воды. По данным ГУ МЧС России по региону, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре составил 293 см, снизившись на 29 см за сутки, у Хабаровска - 112 см, упав на 12 см за сутки, у Николаевска-на-Амуре - 196 см, упав на 2 см за сутки.

В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 20 населенных пунктов. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 12 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке.