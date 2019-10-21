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Кадыров: Чечня готова дать отпор боевикам ИГ, которые могут бежать из Сирии на Кавказ

По его словам, в регионе подготовлены спецподразделения для обеспечения безопасности

ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность региона дать отпор террористам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которые могут бежать из Сирии на Северный Кавказ. Об этом он заявил в эфире передачи Первого канала "Большая игра".

"Чеченская Республика готова обеспечить безопасность в нашем регионе, у нас подготовлены спецподразделения. Мы не те, которые были в 1999 году, у нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты еще неизвестно", - сказал глава Чечни.

Он добавил, что политика Запада и Европы способствует существованию террористических организаций. "Это не просто исламисты, которые захотели строить исламское государство, а люди подготовленные спецслужбами Запада. Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство", - сказал Кадыров. 

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСирияРоссияЧечня
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