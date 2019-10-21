На пляжах Бразилии собрали более 500 т нефти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 октября. /ТАСС/. Более 525 т нефти и загрязненного песка собрано на пляжах северо-восточного региона Бразилии за последние три дня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ВМС южноамериканской республики.

"Благодаря слаженной работе <...>, а также действиям добровольцев, очищено большинство пляжей, собрано более 525 т загрязнений", - говорится в заявлении штаба по мониторингу и оценке ситуации. Как уточняется, помимо военнослужащих ВМС Бразилии, в этой работе принимают также участие сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным Ibama, с начала сентября почти 190 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тыс. км.

По мнению специалистов, данная проблема в случае невозможности ее устранения в ближайшее время может нанести существенный урон местному турбизнесу в начинающийся в декабре период традиционно повышенного спроса у отдыхающих. Что касается экологического ущерба, то уже сейчас биологи бьют тревогу в связи с угрозой загрязнения и последующей гибели коралловых рифов северо-восточного побережья страны и попаданием нефти в устья рек.

Установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.