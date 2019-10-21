Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На пляжах Бразилии собрали более 500 т нефти

Речь идет об объемах, собранных за три дня, отметили в ВМС республики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 октября. /ТАСС/. Более 525 т нефти и загрязненного песка собрано на пляжах северо-восточного региона Бразилии за последние три дня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ВМС южноамериканской республики.

"Благодаря слаженной работе <...>, а также действиям добровольцев, очищено большинство пляжей, собрано более 525 т загрязнений", - говорится в заявлении штаба по мониторингу и оценке ситуации. Как уточняется, помимо военнослужащих ВМС Бразилии, в этой работе принимают также участие сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным Ibama, с начала сентября почти 190 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тыс. км.

По мнению специалистов, данная проблема в случае невозможности ее устранения в ближайшее время может нанести существенный урон местному турбизнесу в начинающийся в декабре период традиционно повышенного спроса у отдыхающих. Что касается экологического ущерба, то уже сейчас биологи бьют тревогу в связи с угрозой загрязнения и последующей гибели коралловых рифов северо-восточного побережья страны и попаданием нефти в устья рек.

Установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.

Теги
Бразилия
Реклама на ТАСС
Губернатор сирийской провинции Тартус приглашен в Севастополь на День народного единства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в ходе визита Сафуана Абу Саада планируется обсудить вопросы сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС