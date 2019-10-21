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В Приморье начали проверку после появления видео, где внедорожник не пропустил скорую

Инцидент произошел во время транспортного коллапса во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором зафиксировано, что в момент транспортного коллапса во Владивостоке водитель внедорожника не пропустил машину скорой помощи с включенными сигналами. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

"В настоящее время проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством" - сообщили ТАСС в приморском МВД.

В управлении не уточнили, установлен ли владелец или водитель внедорожника.

Как следует из кадров видеозаписи, инцидент произошел в светлое время суток в центре города.

Теги
РоссияПриморский край
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