В Приморье начали проверку после появления видео, где внедорожник не пропустил скорую

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором зафиксировано, что в момент транспортного коллапса во Владивостоке водитель внедорожника не пропустил машину скорой помощи с включенными сигналами. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

"В настоящее время проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством" - сообщили ТАСС в приморском МВД.

В управлении не уточнили, установлен ли владелец или водитель внедорожника.

Как следует из кадров видеозаписи, инцидент произошел в светлое время суток в центре города.