Титов попросил Путина проверить обоснованность дела против главы "Т-Платформ" Опанасенко

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу государства Владимира Путина дать поручение проверить обоснованность уголовного преследования гендиректора и акционера АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сам бизнес-омбудсмен.

"Следственные органы необоснованно квалифицировали деяния, вменяемые Опанасенко, по ст. 285 УК РФ, субъектом которой могут являться только должностные лица в государственных органах и организациях. Следствием не было принято во внимание наличие в его действиях явных признаков предпринимательской деятельности. Неверная квалификация содеянного Опанасенко повлекла избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которая до настоящего времени не изменена", - говорится в письме бизнес-омбудсмена Путину, с текстом которого ознакомился ТАСС.

По его словам, привлеченные защитой Опанасенко эксперты подтвердили, что поставленные компьютеры можно доработать, урегулировав возникшие разногласия по соглашению сторон.

Титов заявил, что с доводами следствия "невозможно согласиться", так как план закупок рабочих станций на базе микропроцессора "Байкал-Т1" для нужд МВД России был определен планом, утвержденным в мае 2016 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. "Государственные контракты между АО "Т-Платформы" и МВД России на поставку указанного оборудования заключены в результате проведения электронных аукционов. Таким образом, Опанасенко никак не мог склонить Александрова к совершению преступления, так как последний не мог повлиять на результаты электронных аукционов, фактически проведенных на основании решения правительства Российской Федерации", - добавил бизнес-омбудсмен.

Дело против Опанасенко и начальника управления связи Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова было возбуждено в марте 2019 года по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями"). По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущество при заключении госконтракта и склонил Александрова к совершению преступления. Следователи полагают, что Александров знал о несоответствии характеристик поставляемого компанией "Т-Платформы" оборудования нуждам МВД. Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, причиненный государству.

АО "Т-Платформы" основано в 2002 году. Компания поставляет решения и услуги для высокопроизводительных вычислений и производит в числе прочего компьютеры "Таволга Терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1". С 2016 по 2018 год "Т-Платформы" по госконтракту поставили МВД несколько тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест с процессором "Байкал-Т-1" на сумму более 357 млн рублей.