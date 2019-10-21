Глава Севастополя ожидает, что арестованный главный архитектор подаст в отставку

Моложавенко, возглавляющему департамент архитектуры и градостроительства, предъявлено обвинение по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса и кафе на Фиолентовском шоссе Севастополя.

"Александр Павлович, по моему мнению, человек достаточно разумный. И он, как мне кажется, покинет должность и будет заниматься своими вопросами, которые у него сейчас появились", - сказал глава Севастополя.

Он уточнил, что по инициативе руководства Моложавенко в сложившейся ситуации может быть уволен только в том случае, если суд признает его вину. "С членом правительства я мог бы по собственной инициативе расторгнуть отношения. Моложавенко был выведен из состава членов правительства, и в данный момент государственного гражданского служащего уволить без его желания достаточно сложно", - пояснил Развожаев.

Аресты чиновников

По данным Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю, уголовное дело, в рамках которого обвиняется Моложавенко, возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), она предполагает до четырех лет лишения свободы. В пятницу его арестовали на полтора месяца.

15 октября был задержан бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов, который подозревается в превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений "Южные". В четверг его заключили под стражу на два месяца.

После этих двух инцидентов Развожаев заявил журналистам, что правительство Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжит работу в антикоррупционном направлении, а информация о вызывающих сомнение ситуациях будет "незамедлительно передаваться в прокуратуру, МВД, следственный комитет и ФСБ".