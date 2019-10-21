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Глава Севастополя считает невозможным объединение города и Крыма в один субъект РФ

По мнению Михаила Развозжаева, в 2014 году было принято единственное оптимальное решение о создании двух отдельных субъектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что считает существование Крыма и Севастополя в виде отдельных субъектов РФ единственно возможным вариантом.

Сейчас на Крымском полуострове находятся два субъекта РФ: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Информация, что Севастополь и Крым могут быть объединены, периодически появляется в СМИ и Telegram-каналах .

"Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение", - сказал Развожаев в ответ на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным объединение двух субъектов.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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