Глава Севастополя считает невозможным объединение города и Крыма в один субъект РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам, что считает существование Крыма и Севастополя в виде отдельных субъектов РФ единственно возможным вариантом.

Сейчас на Крымском полуострове находятся два субъекта РФ: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Информация, что Севастополь и Крым могут быть объединены, периодически появляется в СМИ и Telegram-каналах .

"Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение", - сказал Развожаев в ответ на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным объединение двух субъектов.