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Жаров заявил, что Россия перейдет от мер блокировки к штрафованию нарушителей в интернете

Глава Роскомнадзора также отметил, что власти страны располагают инструментами для защиты национальных интересов в интернете

УЧЖЭНЬ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер по блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета, - отметил он в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке Китая. - Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублем" - таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство".

По словам Жарова, в условиях, когда в интернет-пространстве происходят бурные изменения, появляются сети связи пятого поколения, новые типы шифрования сети, задача государственных органов - добиваться всестороннего соблюдения локального законодательства. "Это касается не только России, но и всех стран", - подчеркнул он.

"Чем глубже мы погружаемся в информационные технологии, тем труднее сохранять баланс между возможностями и безопасностью. Все должны соблюдать местное законодательство, в противном случае действия несут за собой порицание: это могут быть не только штрафы, но и иные меры", - уточнил Жаров.

Как он отметил, конференция в Учжэне, в которой он принимает участие уже третий раз, предоставляет великолепные возможности для диалога, когда представители разных стран обсуждают как возможности, так и принципы безопасности. "Я уверен, что именно на международном уровне должны регулироваться эти вопросы. Правила должны быть одинаковыми для всех: государств, корпораций, людей", - подытожил Жаров.

Инструменты для защиты национальных интересов

Российские власти обладают всеми необходимыми инструментами для защиты национальных интересов и ограждения пользователей РФ от негативного влияния зарубежных и местных недостоверных и вредоносных источников информации, сообщил глава Роскомнадзора.

"Обеспечить защиту национальных интересов при проникновении интернета в различные сферы нашей жизни достаточно просто: необходимо добиваться, чтобы все участники рынка и все граждане соблюдали локальные национальные законодательства. У государства должны быть различные инструменты воздействия на нарушителей, прежде всего экономические, - отметил он. - У нас есть необходимые инструменты для регулирования. Я полагаю, что будут появляться новые [международные] инициативы, нас пригласят к обсуждению - пока нехватки в инструментах мы не испытываем".

По словам Жарова, позиция РФ при решении проблем регулирования интернета довольно последовательна. "Мы за многополярность в управлении интернетом и считаем, что международные организации - например, Международный союз электросвязи - должны иметь больше прав по управлению интернетом. Потому что эта сеть глобальная, и все страны имеют право влиять на управление ею", - заявил глава Роскомнадзора.

Он уточнил, что перспективы создания каких-либо глобальных специальных структур по урегулированию интернета - предмет дискуссии специалистов. "Очевидно, что, если это будет международная организация, в ней появятся соответствующие комитеты, правовые и технические. Если такая международная надстройка появится, очевидно, в ней будет рассматриваться весь набор вопросов регулирования", - подчеркнул Жаров.

Шестая Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания гостей форума вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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