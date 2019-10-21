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Роскомнадзор будет учитывать опыт Китая по интернету с сохранением "белого списка"

Глава ведомства Александр Жаров отметил, что российским специалистам есть чему поучиться у китайских коллег
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© Юрий Смитюк/ТАСС

УЧЖЭНЬ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Российские власти намерены учитывать китайский опыт управления в области интернета и в то же время продолжат следовать принципу "белого списка", когда можно все, что не было подвергнуто официальному запрету. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"С точки зрения регулирования у нас с китайскими партнерами очень много общего: Китай стоит на принципах соблюдения всеми трансграничными и глобальными корпорациями локального законодательства, - отметил он в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке КНР. - Мы добиваемся этого разными способами, но, безусловно, регулирование в России мягче. Мы работаем по принципу "белого списка": все, что не запрещено, разрешено".

По словам Жарова, с точки зрения технологий специалистам РФ есть чему поучиться у китайских коллег. "Поэтому мы приветствуем контакты как на уровне руководства, так и между техническими специалистами", - подчеркнул он.

Глава Роскомнадзора напомнил, что сеть интернета приобретает все более комплексный характер, усложняются и технологии. "Знания становятся, безусловно, "драгоценностью". Поэтому обмениваться "драгоценностями" между техническими специалистами очень важно", - уточнил Жаров.

Шестая Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания гостей форума - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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