Росгвардия окажет помощь семье сотрудника из Бурятии, погибшего на соревнованиях

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Семье сотрудника Росгвардии из Бурятии, погибшего в Хабаровске на соревнованиях, будет оказана помощь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Бурятия.

20 октября стало известно, что на прошедших в Хабаровске соревнованиях росгвардеец получил травму и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медпомощь, спасти жизнь пострадавшего не удалось. "Управление Росгвардии по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.