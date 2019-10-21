Росатом опубликовал ранее засекреченные документы о создании СССР первой атомной бомбы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала публикацию рассекреченных архивных материалов, связанных с созданием первой советской атомной бомбы. Соответствующие материалы опубликованы на портале "История Росатома".

В частности, госкорпорация опубликовала изображение ранее засекреченного поручения совета министров СССР от июня 1946 года Конструкторскому бюро номер 11 (КБ-11) создать реактивный двигатель "С" (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2).

Под реактивным двигателем "С" в постановлении была зашифрована атомная бомба.

Также на портале опубликованы изображения писем и докладных записок, связанных с созданием первой советской атомной бомбы, которые ранее были засекречены, а также графические эскизы корпуса атомной бомбы.