В акции "День IT-знаний" приняли участие почти 200 тыс. школьников из шести стран

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Профориентационная акция "День IT-знаний", на которой сотрудники крупных российских IT-компаний проводили в школах уроки-презентации по технологии больших данных, охватила порядка 185 тыс. школьников России, Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Mail.ru Group, которая является организатором мероприятия.

Традиционно поддерживаемая Минпросвещения акция состоялась 18 октября. "Сотрудники Mail.ru Group, "Мегафона", Сбербанка, "Лаборатории Касперского", Group-IB, школы программирования "Алгоритмика", "Нетологии" и других IT-компаний провели в школах открытые уроки и поговорили с подростками о больших данных и профессиях в IT", - говорится в сообщении. Они обсудили со школьниками, что такое big data, как выглядит процесс генерации, переработки и анализа данных, в каких профессиях сегодня востребованы навыки работы с большими данными и где можно этому научиться.

"Акция "День IT-знаний" собрала порядка 185 тыс. школьников из четырех тыс. школ шести стран", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что 486 школ приняли очное участие в акции, где сотрудники IT-компаний провели более 600 уроков. Специальная лекция для учеников 32 московских школ прошла в офисе Mail.ru Group. Еще свыше 3,5 тыс. школ присоединились к мероприятию онлайн и посмотрели трансляцию в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Как сообщили в пресс-службе компании, на момент окончания акции видеоэфир собрал более 1,2 млн просмотров.

Вдохновляющий пример

"За последние три года на российском рынке спрос на специалистов, работающих с большими данными, вырос в семь раз. И эта потребность будет только увеличиваться", - привели в пресс-службе слова директора по работе с вузами в Mail.ru Group Сергея Марданова. По его словам, сегодня навык работы с данными нужен не только разработчикам, но и специалистам гуманитарного профиля, например, маркетологам и журналистам.

"Мы рады, что в этом году "День IT-знаний" традиционно поддержало Министерство просвещения России, а к акции присоединились новые компании из сфер EdTech, FinTech и кибербезопасности. Это значит, что у современных школьников будет много вдохновляющих примеров из разных областей бизнеса", - прокомментировал акцию Марданов.

В свою очередь директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Жанна Садовникова отметила, что подобные акции помогут школьникам быстрее определиться со своей "дальнейшей траекторией, как они хотят развиваться, поймут, где они могут реализовать себя и быть полезными".

"Если мы говорим о профориентации, конечно, надо, чтобы в школы приходили профессионалы, которые смогут простым и доступным языком объяснить школьникам, в чем преимущества той или иной профессии, и в рамках живого диалога ответить на вопросы ребят. <…> А для организации таких диалогов руководителям школ очень важно смотреть, какие предприятия и компании есть рядом с ними", - отметила во время прямой трансляции в день акции Садовникова.