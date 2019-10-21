Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В акции "День IT-знаний" приняли участие почти 200 тыс. школьников из шести стран

Очное участие в акции приняли 486 школ, где сотрудники IT-компаний провели более 600 уроков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Профориентационная акция "День IT-знаний", на которой сотрудники крупных российских IT-компаний проводили в школах уроки-презентации по технологии больших данных, охватила порядка 185 тыс. школьников России, Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Mail.ru Group, которая является организатором мероприятия.

Традиционно поддерживаемая Минпросвещения акция состоялась 18 октября. "Сотрудники Mail.ru Group, "Мегафона", Сбербанка, "Лаборатории Касперского", Group-IB, школы программирования "Алгоритмика", "Нетологии" и других IT-компаний провели в школах открытые уроки и поговорили с подростками о больших данных и профессиях в IT", - говорится в сообщении. Они обсудили со школьниками, что такое big data, как выглядит процесс генерации, переработки и анализа данных, в каких профессиях сегодня востребованы навыки работы с большими данными и где можно этому научиться.

"Акция "День IT-знаний" собрала порядка 185 тыс. школьников из четырех тыс. школ шести стран", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что 486 школ приняли очное участие в акции, где сотрудники IT-компаний провели более 600 уроков. Специальная лекция для учеников 32 московских школ прошла в офисе Mail.ru Group. Еще свыше 3,5 тыс. школ присоединились к мероприятию онлайн и посмотрели трансляцию в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Как сообщили в пресс-службе компании, на момент окончания акции видеоэфир собрал более 1,2 млн просмотров.

Вдохновляющий пример

"За последние три года на российском рынке спрос на специалистов, работающих с большими данными, вырос в семь раз. И эта потребность будет только увеличиваться", - привели в пресс-службе слова директора по работе с вузами в Mail.ru Group Сергея Марданова. По его словам, сегодня навык работы с данными нужен не только разработчикам, но и специалистам гуманитарного профиля, например, маркетологам и журналистам.

"Мы рады, что в этом году "День IT-знаний" традиционно поддержало Министерство просвещения России, а к акции присоединились новые компании из сфер EdTech, FinTech и кибербезопасности. Это значит, что у современных школьников будет много вдохновляющих примеров из разных областей бизнеса", - прокомментировал акцию Марданов.

В свою очередь директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Жанна Садовникова отметила, что подобные акции помогут школьникам быстрее определиться со своей "дальнейшей траекторией, как они хотят развиваться, поймут, где они могут реализовать себя и быть полезными".

"Если мы говорим о профориентации, конечно, надо, чтобы в школы приходили профессионалы, которые смогут простым и доступным языком объяснить школьникам, в чем преимущества той или иной профессии, и в рамках живого диалога ответить на вопросы ребят. <…> А для организации таких диалогов руководителям школ очень важно смотреть, какие предприятия и компании есть рядом с ними", - отметила во время прямой трансляции в день акции Садовникова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аналитики заявили, что хакеры использовали иранские приложения для сбора развединформации
В докладе Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США отмечается, что хакерская группа Turla использовала приложения Neuron и Nautilus
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС