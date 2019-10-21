Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аналитики заявили, что хакеры использовали иранские приложения для сбора развединформации

В докладе Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США отмечается, что хакерская группа Turla использовала приложения Neuron и Nautilus

ТАСС, 21 октября. Хакерская группа Turla использовала иранские компьютерные сервисы, включая Neuron и Nautilus, для похищения конфиденциальных данных госучреждений, а также военных, технологических, энергетических и коммерческих организаций в 35 странах. С таким утверждением выступили авторы опубликованного в понедельник совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании (National Cyber Security Centre, NCSC) и Агентства национальной безопасности США (АНБ).

По их данным, деятельность хакеров была в основном сосредоточена в странах Ближнего Востока, атакам подверглись военные учреждения, правительственные ведомства, научные организации и университеты. Согласно выводам аналитиков, как указывает издание Financial Times, для этого Turla использовала иранские приложения Neuron и Nautilus. По словам директора по оперативным вопросам NCSC Пола Чичестера, действия Turla представляют собой "реальное изменение деятельности в киберпространстве". "Мы никогда не видели такого высокого уровня атак, как в данном случае", - добавил он.

Причиной публикации доклада, как заявил журналистам Чичестер, стало использование хакерами работы под прикрытием. "Мы хотели, чтобы другие смогли понять суть подобной деятельности", - подчеркнул он.

Кибергруппа Turla, известная также под названиями Snake и Uroboros, получила известность в 2008 году после взлома защищенных объектов, включая сеть Центрального командования ВС США. В списке их жертв - Министерство иностранных дел Финляндии (2013 год), швейцарская оборонная корпорация RUAG (2014-2016 годы), правительство Германии (конец 2017- начало 2018 годов).

Теги
СШАИранВеликобритания
Реклама на ТАСС
Законопроект о дублировании сигнала тревоги из ТРЦ на пульт пожарной охраны внесли в Думу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС