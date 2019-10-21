Аналитики заявили, что хакеры использовали иранские приложения для сбора развединформации

ТАСС, 21 октября. Хакерская группа Turla использовала иранские компьютерные сервисы, включая Neuron и Nautilus, для похищения конфиденциальных данных госучреждений, а также военных, технологических, энергетических и коммерческих организаций в 35 странах. С таким утверждением выступили авторы опубликованного в понедельник совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании (National Cyber Security Centre, NCSC) и Агентства национальной безопасности США (АНБ).

По их данным, деятельность хакеров была в основном сосредоточена в странах Ближнего Востока, атакам подверглись военные учреждения, правительственные ведомства, научные организации и университеты. Согласно выводам аналитиков, как указывает издание Financial Times, для этого Turla использовала иранские приложения Neuron и Nautilus. По словам директора по оперативным вопросам NCSC Пола Чичестера, действия Turla представляют собой "реальное изменение деятельности в киберпространстве". "Мы никогда не видели такого высокого уровня атак, как в данном случае", - добавил он.

Причиной публикации доклада, как заявил журналистам Чичестер, стало использование хакерами работы под прикрытием. "Мы хотели, чтобы другие смогли понять суть подобной деятельности", - подчеркнул он.

Кибергруппа Turla, известная также под названиями Snake и Uroboros, получила известность в 2008 году после взлома защищенных объектов, включая сеть Центрального командования ВС США. В списке их жертв - Министерство иностранных дел Финляндии (2013 год), швейцарская оборонная корпорация RUAG (2014-2016 годы), правительство Германии (конец 2017- начало 2018 годов).