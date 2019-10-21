Число проходящих диспансеризацию россиян за шесть лет увеличилось почти вдвое

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Медицинские осмотры ежегодно проходит более 40% населения России. Число россиян, проходящих диспансеризацию, за шесть лет выросло почти в два раза и оставило 61,9 млн человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Возросло также число россиян, проходящих диспансеризацию, - оно увеличилось практически в два раза в период с 2013 по 2018 год - с 39,9 млн до 61,9 млн человек. Таким образом, ежегодно медицинские осмотры проходит более 40% населения страны", - говорится в сообщении.

В стране также отмечается рост числа поликлиник на 26%, к 2018 году их количество достигло 11,5 тыс. учреждений. На первую половину 2019 года 52% медицинских организаций в первичном звене здравоохранения сотрудничают со страховыми представителями.

"Общее количество врачей выросло на 2% с 2014 года до 305 тыс. человек. Участковых врачей стало на 5% больше - 74,7 тыс. врачей. С 2014 года число мобильных комплексов и мобильных медицинских бригад увеличилось на 30% до 3,8 тыс. единиц. Посещение при выездах мобильных бригад и мобильных комплексов с 2014 по 2018 год выросло в 4,2 раза до 4,2 млн", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.