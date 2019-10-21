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Новая система обращения с ТКО

В Воронежской области появятся 30 полигонов по новой схеме обращения с отходами

Губернатор области Александр Гусев также отметил, что мусоросортировочные заводы не являются панацеей

ВОРОНЕЖ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют до конца 2019 года утвердить новую территориальную схему обращения с отходами, по которой в регионе будет создано порядка 30 сертифицированных полигонов. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в интервью ТАСС.

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"Мы были готовы начать работать с января 2019 года - территориальная схема по обращению с отходами уже была. Но мы увидели, что в восьми кластерах плечо доставки мусора до полигонов существенно увеличилось, и, соответственно, выросли затраты и цены для населения. Мы доработали схему и до конца года ее утвердим. Она предполагает наличие порядка 30 сертифицированных полигонов, максимальное плечо доставки - 35 километров, что позволит сохранить плату примерно на сегодняшнем уровне", - сказал Гусев.

Он добавил, что региону предстоит довести полигоны до необходимых требований или построить новые, а это очень большие капитальные затраты.

"Мы будем строить мусоросортировочные заводы на больших полигонах, а не на каждом. Сегодня в регионе около 280 официальных мест складирования отходов, но они не все соответствуют нормативам, и наша задача из 280 сделать 30, а все остальные подвергнуть рекультивации. Это огромные затраты, и, если их полностью переложить на население, в том числе и затраты на строительство, будет неподъемный тариф. Будем комбинировать и средства областного бюджета, и средства, которые будут приходить по нацпроекту, и плату населения в виде тарифа", - пояснил губернатор.

По его мнению, мусоросортировочные заводы не панацея. "Нужно заниматься сортировкой мусора в момент его образования. Сбором трех фракций в Воронеже мы будем заниматься обязательно, а в сельских районах - постараемся. За 3-5 лет население не привыкнет к раздельному сбору мусора, но начинать надо: это нам позволит выполнять требования законодательства, увеличивать процент по сортировке, а также не нести огромные затраты по строительству мусоросортировочных заводов", - считает глава Воронежской области.

В России реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Реформа призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичНовая система обращения с ТКО
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