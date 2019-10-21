СМИ: в префектуре полиции Парижа пожаловались на радикализацию 27 сотрудников

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Жалобы на радикализацию 27 сотрудников префектуры полиции Парижа были поданы за последние недели после того, как один из работников, которого подозревали в симпатии радикальным идеям, напал с ножом на своих коллег и убил четверых из них. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM .

По его информации, троим из 27 указанных служащих было временно запрещено исполнять свои обязанности. Еще у двоих полицейских было конфисковано табельное оружие после того, как их коллеги пожаловались начальству на то, что те молились на рабочем месте. Один из них также отказывался обмениваться рукопожатием с женщинами и пытался обратить в ислам своих сослуживцев. Дела всех 27 человек находятся на рассмотрении главы национальной полиции Эрика Морвана.

В начале месяца полицейский префект французской столицы Дидье Лальман опубликовал призыв к сотрудникам сообщать о признаках радикализации у коллег. Соответствующая инструкция была распространена после того, как 3 октября в здании префектуры полиции Парижа административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. Погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах. 5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что 1,5 года назад преступник принял ислам. По словам прокурора, он склонялся к экстремистским взглядам под влиянием радикальных проповедников, хотя коллеги и его непосредственное руководство не подавали официальных уведомлений в рамках предусмотренной для этого процедуры.