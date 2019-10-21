Российские вузы вошли в топ-100 в области естественных наук по версии агентства RUR

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский физико-технический институт вошли в топ-100 лучших вузов предметного рейтинга агентства Round University Ranking (RUR) в области естественных наук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RUR.

Агентство представило два предметных рейтинга - в области естественных наук (Natural Sciences) и технических наук (Technical Sciences). В первый список вошло 640 вузов, во второй - 669. "По естественным наукам Россия увеличила свое присутствие практически в четыре раза: с 11 вузов в 2014 году до 46 в 2019. По техническим дисциплинам наша страна продемонстрировала более чем пятикратную динамику: с 11 до 59 участников", - сообщили в пресс-службе.

По естественным наукам российскими лидерами стали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 46-е место и Московский физико-технический институт - 51-е место. На 116-м месте расположился Томский государственный университет, на 192-м - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В области технических наук МГУ занял 141-ю позицию, далее следует Университет ИТМО, расположившийся на 168-м месте. Также в топ-200 попал Томский государственный университет - 174-е место.

Основную причину роста представленности высшей школы России составители рейтинга видят в усилении влияния отечественного высшего образования в мире, его узнаваемости. Это стало возможным, отметили в пресс-службе, благодаря реализации национальных программ развития университетов, в первую очередь проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Тройку мировых лидеров по естественным наукам составили Стэнфордский университет и Принстонский университет (США), Высшая нормальная школа (Италия). Гарвардский университет (США) занял первое место в области технических наук, вторую позицию заняла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, третье место - Северо-западный университет (США).

Round University Ranking - международный рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR совместно с компанией Clarivate Analytics. Он оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 85 стран мира. Каждый вуз оценивается по методологии, которая состоит из 20 отдельных индикаторов, объединенных в четыре направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. В RUR входят 30 рейтингов по шести предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки.