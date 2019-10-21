Лавров выступает на сессии "Дипломатия: опыт и наследие эпохи". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарной сессии "Дипломатия: опыт и наследие эпохи", которая посвящена выдающимся советским и российским дипломатам: Андрею Громко, Анатолию Добрынину, Олегу Трояновскому, Евгению Примакову, Юрию Воронцову.

Пленарная сессия проходит в рамках XII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). Мероприятие, организованное на площадке МГИМО, продлится два дня, 21-22 октября, и соберет более 1,5 тыс. российских и зарубежных представителей власти, дипломатов, экспертов и ученых.