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Роскачество выпустило памятку о защите личных данных при краже телефона

Специалисты рекомендуют регулярно делать резервное копирование данных с устройства
Описание
© EPA-EFE/JEROME FAVRE

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества выпустили рекомендацию о том, как обезопасить свои личные данные при краже сотового телефона. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты отмечают, что для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, чтобы избежать плохих последствий, пользователю необходимо заранее проверить, активирована ли в гаджете возможность дистанционной блокировки смартфона, которая поможет заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их.

Эксперт рекомендует всегда использовать сложный ПИН-код или вход по биометрическим данным, а также регулярно делать резервное копирование данных или настроить его автоматическое выполнение раз в неделю. Кроме этого, лучше всего хранить фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. А также найти в настройках IMEI и серийный номер своего устройства для того, чтобы в случае кражи телефона можно было предоставить такие данные в правоохранительные органы.

Если все-таки телефон оказался в руках злоумышленников, то можно попытаться отследить местоположение гаджета с помощью специальной функции "Найти телефон" или "Локатор" (сервисы показывают примерное местонахождение), где можно установить флажок о том, что телефон утерян. "Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно, это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство. Если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции "Найти iPhone" будет невозможно", - поясняют в Роскачестве.

Также нужно обратиться к оператору связи, чтобы заблокировать sim-карту, которая осталась в телефоне. Рекомендуется также заблокировать банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству, и проверить аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Лучше всего завершить все сеансы на всех устройствах и поменять пароли, это поможет избежать риска лишиться своих аккаунтов.

"Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства", - добавили в ведомстве.

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