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Футбольный болельщик получил штраф в 20 тыс. рублей за стычку с омоновцами в Петербурге

В момент совершения преступления мужчина был пьян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Футбольному болельщику Артему Прохорову суд назначил штраф в размере 20 тыс. рублей за участие в стычке с сотрудниками ОМОН на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

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"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в распространенном сообщении в официальном Telegram-канале.

Его осудили по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. На суде было установлено, что в момент совершения преступления Прохоров был пьян. При этом суд также принял во внимание, что мужчина является многодетным отцом и раскаялся в содеянном.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в начале августа в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях.

Всего после матча к административной ответственности было привлечено 17 человек. В стычке получили травмы сотрудники ОМОН. Ранее по данному делу были осуждены другие участники инцидента: один получил год колонии-поселения, второй был оштрафован.

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РоссияСанкт-Петербург
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