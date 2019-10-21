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Пострадавшие от паводка в ЕАО попросили главу региона ускорить выплату компенсаций

Средства на общую сумму 94,5 млн рублей уже направили свыше 7 тыс. пострадавших

ТАСС, 21 октября. Жители попавших в зону паводка населенных пунктов в Еврейской АО во время личного приема обратились к главе региона Александру Левинталю с просьбой ускорить выплату компенсаций, а также работу по обследованию поврежденных домов и подтопленных участков. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

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Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, на прошлой неделе потребовал, чтобы чиновники работали "с душой и с сердцем", помогая решить проблемы пострадавших от паводков.

"Глава региона провел личный прием пострадавших от паводка граждан в поселке Николаевка в Смидовичском районе, селе Ленинское в Ленинском районе во время их посещения и в Биробиджане. В общей сложности на прием пришли более десяти человек. Люди во время приема просили ускорить работу по выплате компенсаций, по обследованию подтопленных домов и участков, по оценке ущерба", - сказал представитель управления.

В администрации Смидовичского района агентству уточнили, что в Николаевке было подтоплено более 10 домов и около сотни приусадебных участков, и в целом по району работа по обследованию проводится оперативно, но у людей в некоторых случаях не хватало необходимых документов. С каждым обратившимся ведется индивидуальная работа.

"Губернатором были даны соответствующие поручения по ускорению работы по выплатам и оценке состояния имущества", - сказали агентству в управлении по внутренней политике правительства региона. Работа по обследованию пострадавших территорий и выплате компенсаций в регионе продолжается. Деньги перечислены 7633 гражданам на общую сумму 94,5 млн рублей.

Сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, подъема грунтовых вод, разлива малых рек отмечалась в Еврейской автономной области с августа. Были подтоплены десятки населенных пунктов, около 500 домов. Сейчас обстановка стабилизируется, по данным правительства ЕАО на понедельник, в регионе остаются подтопленными пять приусадебных участков, два участка дорог общей протяженностью 120 м, свыше 15,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, в двух пунктах временного размещения находятся 26 граждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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