Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября

ТАСС, 21 октября. Перенос останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида состоится 24 октября. Об этом в понедельник говорится в заявлении правительства Испании.

"В четверг 24 октября состоится эксгумация и перезахоронение Франсиско Франко. Процедура пройдет в присутствии семьи диктатора. Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде", - сообщается в документе.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. В частности, согласно идее правительства, в "Долине павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта.

Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг может привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.